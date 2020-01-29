Москва, , 15:22 — REGNUM Временное убежище в России имеют порядка 40 тыс. граждан Украины, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, 29 января сообщает ТАСС.

Она рассказала, что в 2014 году РФ приняла около миллиона беженцев с территории Донбасса.

«В конце 2016 года временное убежище на территории РФ имели порядка 450 тыс. граждан Украины… На сегодняшний день на учете состоят порядка 40 тыс. граждан Украины, которые имеют временное убежище в России», — рассказала она.

Чиновник отметила, что граждане, приехавшие до конца 2016 года, интегрированы в российское общество и имеют российское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Казакова рассказала, что в 2019 году российское гражданство приобрели около 300 тыс. граждан Украины.

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