Москва, 29 января 2020, 15:22 — REGNUM Временное убежище в России имеют порядка 40 тыс. граждан Украины, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, 29 января сообщает ТАСС.
Она рассказала, что в 2014 году РФ приняла около миллиона беженцев с территории Донбасса.
Чиновник отметила, что граждане, приехавшие до конца 2016 года, интегрированы в российское общество и имеют российское гражданство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Казакова рассказала, что в 2019 году российское гражданство приобрели около 300 тыс. граждан Украины.
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