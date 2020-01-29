Посёлок городского типа Полотняный завод, Калужская область, , 15:38 — REGNUM Бывшая глава управы городского поселения «Поселок Полотняный Завод» Дзержинского района Калужской области подозревается в причинении ущерба бюджету на сумму более 2,3 млн рублей, сообщает 29 января корреспондент ИА REGNUM по материалам уголовного дела возбужденного по итогам прокурорской проверки.

Установлено, что чиновница с ноября 2015 года по март 2016 года с целью получения субсидии из областного бюджета на реализацию госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» изготовила фиктивный контракт и товарно-транспортную накладную о якобы приобретенном котельном оборудовании. За это муниципалитет получил более 2,6 млн рублей. Добавив средства местного бюджета, чиновница заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией на поставку теплового шкафа. При этом цена контракта была более 2,9 млн рублей, что значительно выше рыночных цен того периода.

Женщине предъявлено обвинение в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновнице грозит наказание до четырёх лет лишения свободы. Одновременно обвиняемой придётся вернуть в казну более 2,3 млн рублей.

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