Берн, , 14:29 — REGNUM Блокировка почтового сервиса Protonmail в России за рассылку сообщений о бомбах является необоснованной, полагают в швейцарской компании. Такое сообщение опубликовано 29 января в микроблоге Protonmail в Twitter.

«Мы полностью сосредоточены на решении этого вопроса», — подчеркнули в компании.

В Protonmail заверили, что работают с властями Швейцарии и готовы к диалогу с властями РФ, так как считают, что блокировка произошла без оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, о рассылке с почтового сервиса Protonmail ложных предупреждений о минировании объектов проинформировала ФСБ России. Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсу по требованию Генпрокуратуры РФ.

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