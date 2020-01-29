Москва, , 14:23 — REGNUM Жители Белоруссии и Украины смогут получать российское гражданство в упрощённом порядке. Как сообщила сегодня, 29 января, в ходе круглого стола начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, Министерство внутренних дел России намерено отменить для них собеседование на знание русского языка.

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По словам Казаковой, ведомство уже разработало соответствующие законопроекты.

«Кроме того, для граждан этих государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства сразу после получения вида на жительство», — добавила руководитель управления.

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Она подчеркнула, что, чем проще иностранцам в России будет оформить документы для проживания, тем меньше будет негативных явлений в виде незаконной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД России, в 2019 году количество граждан Украины, получивших российское гражданство, превысило 299,4 тыс. человек. Для сравнения: в 2018 году, согласно данным МВД, обладателями российских паспортов стали 270 тысяч граждан Украины.

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