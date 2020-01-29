Уфа, , 14:29 — REGNUM Чиновника в Башкирии обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья сиротам. Об этом 29 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2016—2017 годах обвиняемый заместитель главы администрации Белокатайского района дал указание своим сотрудникам выдать разрешения на строительство домов для детей-сирот индивидуальному предпринимателю, с мужем которой у чиновника сложились доверительные отношения.

После завершения строительства, обвиняемый дал указание выдать предпринимателю разрешения на ввод в эксплуатацию семи домов на 20 квартир не проверяя их соответствие требованиям и нормам российского законодательства, считают следователи.

Кроме этого, чиновник подписал контракты на приобретение построенного жилья для детей-сирот на сумму свыше 18,8 млн рублей.

Согласно проведенной экспертизе, построенные дома являются небезопасными и непригодными для проживания в них людей, поскольку при их строительстве вместо фундамента были использованы деревянные пеньки. Кроме этого, система вентиляции была смонтирована с нарушением. Это привело к промерзанию конструкций здания и образованию плесени.

Помимо этого, по версии следствия, под надзором обвиняемого было закуплено еще 17 квартир на сумму более 15,7 млн рублей в многоквартирном доме, который также признали аварийным и небезопасным для проживания граждан. Данный дом был построен Фондом жилищного строительства Башкирии (фонд).

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, в том числе, в отношении сотрудников фонда, а также индивидуального предпринимателя и ее супруга.

Отмечается, что фигурант уголовного дела свою вину не признал. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы суд для рассмотрения по существу.

Сообщается, что в отношении предпринимателя и ее мужа уголовное дело уже рассматривается в суде.

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