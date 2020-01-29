Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Первый из трех ожидаемых самолетов с петербуржцами и жителями из других городов России, которых эвакуировали из КНР из-за вспышки коронавируса, прибыл в петербургский аэропорт «Пулково». Прямо на борту у всех пассажиров берут материал для анализов. Об этом сообщает один из пассажиров самолета, врач-онколог, кандидат медицинских наук Юрий Анофелесов.

Как ранее сообщали в городском управлении Роспотребнадзора, всех 300 пассажиров и экипаж тщательно осматривают на борту самолета, до того как выпустить в аэропорт. Врач подтвердил, что это действительно происходить.

«Прилетели, все хорошо, но вот только сделать 300 пассажирам мазки из зева и носа двумя группами по два человека… хорошо, что сидим в начале салона», — написал Анофелесов в Instagram. Результаты анализов, по его словам, будут известны только через три дня.

https://www.instagram.com/p/B75jK9ghlK_/

Также автор поста отметил, что при выселении из отеля ему и остальным туристам из РФ предложили заполнить эпидемиологическую анкету.