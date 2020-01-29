Ставрополь, , 14:17 — REGNUM В полуфинал конкурса «Лидеры России — 2020» от Северо-Кавказского федерального округа попали 332 человека. Их отобрали после первого этапа конкурса — заочного онлайн-тестирования — из 8334 претендентов. Именно столько заявок было подано от СКФО на участие в конкурсе.

Больше всего представителей будут участвовать в полуфинале от Ставропольского края — 131. Второй по численности регион — Дагестан. Из республики продолжат участвовать в конкурсе 115 человек. Кабардино-Балкария представлена 30 кандидатами на победу. Из Северной Осетии выбран 21 участник, из Карачаево-Черкесии — 18, из Чечни — 11, из Ингушетии — шесть.

Конкурсантам предстоит еще одно компьютерное тестирование для подтверждения результатов онлайн-теста первого этапа, а также очный этап, который пройдет в виде мастер-классов и различных аналитических деловых игр.

Итоги регионального окружного этапа конкурса будут подведены 2 февраля. Финалисты представят СКФО на суперфинале конкурса «Лидеры России — 2020», который состоится в Сочи.