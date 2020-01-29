Тула, , 14:17 — REGNUM Аварийно-восстановительные работы проводятся в посёлке Ленинском в Туле 29 января, в результате подача холодной воды ограничена. Об этом сообщила пресс-служба АО «Тулагорводоканал».

С 12:00 без воды остались жители домов по улицам Куйбышева, Лермонтова, Чкалова, За мир, Жуковского, Гоголевская, Краснодонцев, Северная, Слободская, Молодёжная, Тульская, Дорожная, Новослободская, Тургеневская, Полевая, Площадь мира, Луговая, Центральная.

Аварийно-восстановительные работы проводятся на улице Молодёжная/Полевая. После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2019 года в городе Узловая Тульской области 950 жилых домов остались без воды из-за аварии.