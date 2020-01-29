Найроби, , 14:23 — REGNUM Верховный суд Кении распорядился, чтобы правительство страны построило общественные туалеты вдоль всех автомагистралей. Об этом передает ВВС Swahili.

Судья Косси Бор постановил, что министр транспорта Кении должен создать комиссию, члены которой будут следить за реализацией судебного постановления.

Предполагается, что в состав группы войдут представители правительств графств и дорожных властей.

По информации журналистов телерадиокомпании, данное дело было возбуждено адвокатом, который утверждал, что доступ к санитарным удобствам является основным правом человека.

Отмечается, что обычно путешественникам приходится пользоваться туалетам в отелях в городах, расположенных вдоль основных автомагистралей Кении.