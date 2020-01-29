Красноярск, , 14:15 — REGNUM Ректором Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 29 января стал Алексей Протопопов, до этого пять месяцев временно исполнявший обязанности главы сибирского вуза. Об этом сообщает пресс-центр министерства образования Красноярского края.

За избрание Протопопова на конференции трудового коллектива и учеников вуза 29 января проголосовало абсолютное большинство участников — 143 из 157.

Конкуренцию победителю составляли ещё два сотрудника вуза, доктора наук Алексей Грицан и Николай Горбунов. Все соискатели представили на обсуждение собравшимся собственные программы развития вуза.

Во время конференции Протопопова поддержали министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик, зампред краевого правительства Алексей Подкорытов, глава профильного регионального профсоюза Елена Чугуева, сотрудники и студенты.

Напомним, Алексей Протопопов с 2008 года и до последнего назначения возглавлял краевой сосудистый центр. С 2011 года — депутат Законодательного собрания Красноярского края, член комитета по охране здоровья и социальной политике. 26 августа 2019 года он был назначен временно исполняющим обязанности ректора Красноярского государственного медицинского университета.

Доктор медицинских наук Алексей Протопопов является выпускником этого же вуза. Он много лет трудился в краевой клинической больнице, является основателем красноярской школы рентгенхирургии, всемирно признанным учёным.