Москва, , 14:06 — REGNUM В России Национальный календарь прививок будет расширен. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, передаёт «Медвестник».

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Календарь прививок дополнят тремя новыми вакцинами. Так, с список планируется внести вакцинацию от ротавирусов, папилломавирусов (ВПЧ) и ветряной оспы.

По словам Яковлевой, проект распоряжения о расширении Национального календаря профилактических прививок отослан в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ заявляли, что в ближайшие два года российский Национальный календарь профилактических прививок будет расширен.

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