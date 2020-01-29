Москва, , 14:05 — REGNUM Законопроект о денежной компенсации для граждан, чьи дети не попали в детский сад, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Речь идёт о ситуации, когда в детском саду не хватило места для ребенка от полутора до трех лет. В таком случае, авторы законопроекта предлагают выплачивать родителям денежную компенсацию из федерального бюджета.

Как заявил журналистам Сергей Миронов, президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию отметил конкретные недоработки в демографической сфере. В частности, речь идёт о нехватки мест в яслях и бездействии чиновников в части создания этих мест.

«В стране более 214 тыс. детей до трех лет не обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Примерно в половине случаев молодые родители хотят выйти на работу, но не могут этого сделать», — заявил Миронов.

В связи с этим, уверен он, инициатива о дополнительных выплатах тем, кому не досталось места в яслях, сегодня крайне актуальна.

По предложению депутатов, размер компенсации для родителей, чьим детям не хватило места в яслях, должен быть не меньше регионального прожиточного минимума для ребёнка.