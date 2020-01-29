Челябинск, , 14:04 — REGNUM В Челябинской области несколько школ закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Об этом пшут местные СМИ.

Две из них находятся в Челябинске. В одной училась 13-летняя девочка, которая ранее умерла в больнице на фоне высокой температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области приближается к эпидемическому. А в возрастной группе с 7 до 14 лет эпидпорог уже достигнут.

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