История вопроса

Многие заболевания можно не только лечить, но и предотвратить, если не пренебрегать мерами профилактики. На сегодня комплекс профилактики включает в себя как медицинские, так и немедицинские мероприятия. Их общая задача - минимизировать риск заболеваний, а в случае заболевания риск осложнений.



К мерам профилактики относят не только вакцинацию, но и гигиену, здоровый образ жизни, а также правильную организацию рабочего места, правильное питание и многое другое.



В середине августа 2019 года Минздрав РФ предложил работодателям ввести физкульт-брейки в качестве способа снятия стресса и во избежание производственных травм. Данное предложение внесено в программу «Укрепление здоровья работающих». А до этого ведомство предложило готовые корпоративные программы с системой штрафов и поощрений для курящих работников.



