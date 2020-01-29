Тула, 29 января 2020, 14:03 — REGNUM Очаг заболевания бруцеллёзом у сельскохозяйственных животных зафиксирован на территории Тульской области, об этом сообщается 29 января на сайте регионального комитета ветеринарии.
По информации ведомства, вспышка опасного заболевания зафиксирована на территории деревни Варваровка Ефремовского районе, заболели 18 коров.
Бруцеллез — хронически протекающая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями. Бруцеллезом болеют козы, овцы, крупный рогатый скот, свиньи, зайцы, олени, мышевидные грызуны, собаки. Бруцеллез опасен и для людей — заражение может произойти при контакте с больным животным, с сырьем и продуктами животного происхождения или алиментарным путем.