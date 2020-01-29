Красногорск, , 14:03 — REGNUM В Подмосковье об удовлетворенности качеством медицинских услуг заявили лишь 33% жителей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наша задача оказывать качественные медицинские услуги», — отметил губернатор.

По его словам, самая большая нагрузка ложится на первичное звено медпомощи: поликлиники и ФАП. В 2019 году были открыты две новые поликлиники в Химках и одна в Куровском. А в начале 2020 года новые большие поликлиники появятся в Мытищах, Химках, Одинцове и Красногорске, добавил губернатор.