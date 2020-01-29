Батуми, Грузия, , 14:13 — REGNUM Два туриста из Китая, прибывшие в Грузию, находятся под наблюдением медиков. Об этом 29 января рассказал журналистам глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, туристы находятся в Батуми. Температура тела у них повышенная — +37°С. Пациентам назначены анализы, их проводят в лаборатории Лугара.

Дату прибытия их в Грузию Гамкрелидзе не назвал. Он также добавил, что внешне недомогание граждан Китая не выражено.

Напомним, ученые из Института вирусологии Уханя нашли антитело, которое нейтрализует вирус 2019-nCoV.

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