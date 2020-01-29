Москва, , 14:02 — REGNUM Все студенты и преподаватели Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, прибывшие из КНР, подлежат осмотру из-за вспышки коронавируса. Такой приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий, сообщает 29 января пресс-служба МГУ.

Обеспечить первичный осмотр студентов и сотрудников, которые возвращаются после каникул в Китае, поручено медицинскому научно-образовательному центру вуза. Проверять будут на наличие респираторно-вирусных заболеваний.

Ректор также поручил подготовить списки тех, кто ранее отправился на каникулы в Китай. При первых симптомах заболевших будут немедленно доставлять в инфекционный стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в московском управлении Роспотребнадзора заявили, что столица готова к эпидемии коронавируса, хотя такое развитие событий маловероятно.

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