Ташкент, , 13:50 — REGNUM Санитарно-карантинная ситуация во всех пограничных пунктах Узбекистана взята под контроль. Об этом 29 января заявил первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, 28 января премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса в республике.

Юсупалиев добавил, что в каждом пограничном пункте работает инфекционист, а специалисты используют тепловизоры для дистанционного измерения температуры людей.

Напомним, 23 января в МИД Узбекистана сообщили, что в китайском городе Ухань проживают около 250 граждан республики, в основном это студенты высших учебных заведений.

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