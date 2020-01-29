Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Петербургские специалисты ничего не слышали о проводимых разработчиками противовирусных препаратов «Арбидол» и «Ингавирин» тестах, позволяющих им утверждать, что эти препараты якобы помогают от нового коронавируса.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва.

Слова о том, что «Арбидол» и «Ингавирин» уберегут от коронавируса, начали транслироваться в рекламных роликах по радио и размещаться как на сайтах производителей, так и на витринах аптек. ФАС проверяет законность такой рекламы.

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Многие восприняли это как попытку заработать на «хайпе» вокруг коронавируса, однако медики не исключают возможной эффективности данных медикаментов. Но чтобы быть уверенными в этом, необходимы положительные результаты тестов.

«Мы не исключаем такую возможность, что они помогают, но мы не видели результаты исследований и тестов», — отметила Лариса Соловьёва.

Также она добавила, что в настоящий момент все аптеки Петербурга полностью укомплектованы всеми необходимыми противовирусными препаратами и масками. В настоящий момент последних в городе насчитывается более 6,8 млн.

«На данный момент у нас нет сообщений о нехватке масок или препаратов, если такие случаи и имеются, мы проверим», — заверила корреспондента ИА REGNUM Лариса Соловьева.