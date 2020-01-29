Волгоград, 29 января 2020, 13:46 — REGNUM Башенные часы снова будут отбивать каждый час на железнодорожном вокзале в Волгограде. 29 января состоялось открытие обновлённого вокзального комплекса, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Реставрация башни стала завершающим этапом проекта модернизации вокзала. Часовому механизму на главной железнодорожной станции региона вернули «голос», теперь на регулярной основе часы будут отбивать каждый час.
В самом здании вокзала установили современные скамьи, где рядом с каждым местом предусмотрены USB-разъёмы для зарядки гаджетов. Специальные терминалы с зарядками установили и по периметру залов ожидания.
Работы по обновлению вокзала шли с 2016 года.