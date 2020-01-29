Волгоград, , 13:46 — REGNUM Башенные часы снова будут отбивать каждый час на железнодорожном вокзале в Волгограде. 29 января состоялось открытие обновлённого вокзального комплекса, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Реставрация башни стала завершающим этапом проекта модернизации вокзала. Часовому механизму на главной железнодорожной станции региона вернули «голос», теперь на регулярной основе часы будут отбивать каждый час.

«Это исторический момент. Каждый час бой башенных часов будет информировать волгоградцев и гостей города о точном времени. Количество ударов, от одного до 12, будет соответствовать конкретному часу. Специально для местных жителей реализовано два режима звучания: дневной и ночной. Второй — с меньшим уровнем громкости», — рассказал начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

В самом здании вокзала установили современные скамьи, где рядом с каждым местом предусмотрены USB-разъёмы для зарядки гаджетов. Специальные терминалы с зарядками установили и по периметру залов ожидания.

Работы по обновлению вокзала шли с 2016 года.