Иваново, , 13:45 — REGNUM С инициативой присвоить городу Иваново статус «Город трудовой доблести» обратились ветераны, представители общественности к губернатору Станиславу Воскресенскому. Глава региона предложил реализовать инициативу в Год памяти и славы, сообщили 29 января в пресс-службе правительства региона.

«Что касается героического труда, сложно переоценить то, что было сделано жителями города и области в годы войны. Действительно, наверное, вы согласитесь, что, естественно, больше внимания уделяется тем, кто воевал. А вот те, кто тылы прикрывал, — они в тени остаются. Это несправедливо. Потому что люди героически и самоотверженно трудились для того, чтобы достичь Великой Победы», — сказал Станислав Воскресенский.

Вопрос обсуждался также 29 января на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Как рассказала председатель совета ветеранов Ивановского Меланжевого комбината Валентина Кулдошина, именно работницы Ивановского меланжевого комбината были в числе инициаторов проведения в стране Всесоюзного социалистического соревнования в текстильной промышленности и призвали выпускать как можно больше пряжи, ниток, суровья, готовых изделий для обмундирования Красной Армии.

Доктор исторических наук, доцент ИвГУ Владимир Околотин напомнил, что именно ивановские текстильщики были основными поставщиками тканей для обмундирования армии. Многие ивановские предприятия за героический труд в тылу награждались переходящим Красным знаменем Государственного Комитета обороны СССР.

Инициатива об учреждении в России почетного звания «Город трудовой доблести» озвучена на заседании российского организационного комитета «Победа» 11 декабря 2019 года, которое провел президент России Владимир Путин. Законопроект находится на рассмотрении Государственной думы РФ.