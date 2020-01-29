Владикавказ, , 13:37 — REGNUM В Северной Осетии увеличилось число учебных заведений, закрытых на карантин в связи с ростом числе детей, заболевших острыми респираторными заболеваниями. С 29 февраля во Владикавказе не работает 21 детский сад и 12 групп в ряде дошкольных учреждений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закрыты также семь школ и 51 отдельный класс в других образовательных организациях. Кроме того, по данным министерства образования республики, не работают все школы и детские сады в Дигорском районе, 10 детских садов — в Алагирском районе. В Пригородном, Ирафском и Правобережном районах ограничено посещение детей в ряде учебных учреждений.

Сроки снятия карантина пока не называются. Все будет зависеть от ситуации на местах.

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