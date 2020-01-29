р-н Упоровский, , 13:33 — REGNUM В Тюменской области объявлен карантин по бешенству в селе Липиха Упоровского района до 25 марта. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Александром Моором, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как поясняют в региональном управлении ветеринарии, причиной карантина стала бешеная собака, напавшая на хозяйку. Женщине оказана медицинская помощь.

Напомним, с января 2020 года карантин по бешенству был объявлен в деревне Палецкая Юргинского района и в селе Средние Чирки Голышмановского района.

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