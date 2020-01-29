Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за строительства моста-дублёра на улице Малиновского вырубят деревья. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Перед нами ставят задачу вести строительство с учётом норм озеленения. Прилегающие территории будут благоустроены. Мы сделаем все, чтобы город получил новый, современный объект дорожной инфраструктуры, и при этом зелёный фонд не пострадал», — прокомментировал заместитель сити-менеджера по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону начали возводить мост-дублёр на улице Малиновского. Работы ведёт АО «Ростовавтомост». Затем старый путепровод отремонтируют.

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