Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM Жители и гости Екатеринбурга смогут бесплатно получить защитную маску. Их будут раздавать 30 января в ходе акции по профилактике гриппа, сообщает пресс-служба мэрии.

Акцию проводят городской центр медпрофилактики и студенты-волонтёры областного медколледжа. С 17:00 до 19:00 по местному времени они будут вручать маски на входе в торгово-развлекательные центры.

Также населению планируют напомнить о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. С этой целью раздадут больше 5 тысяч листовок.