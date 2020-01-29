Нур-Султан, , 13:27 — REGNUM Между Казахстаном и Китаем приостановлено пассажирское автобусное сообщение, сообщили 29 января в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что данная мера действует с 29 января 2020 года. С 1 февраля 2020 года между странами также приостановят пассажирское железнодорожное сообщение, с 3 февраля — воздушное сообщение.

Кроме того, Казахстан приостановил выдачу виз гражданам КНР. Правительство также отклонило предложение Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка федерации из Дунгуана в Нур-Султан. Отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что граница с КНР пока не будет закрыта, так как обратно продолжают возвращаться казахстанские туристы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане объяснили невозможность закрытия границы с КНР