Грозный, , 13:27 — REGNUM В Чечне получит другое название поселок Гикало в Грозненском городском округе. Он будет назван в честь бывшего главы населенного пункта Джамлайлы Алиханова, убитого боевиками. О переименовании поселка сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне, 28 января, он побывал в поселке Гикало и встретился с местными жителями.

«Я рассказал старейшинам о начале процедуры переименования Гикало в честь Джамлайлы Алиханова, который был главой посёлка и погиб от рук террористов в 2001 году. Соответствующее предложение также ранее озвучили жители населённого пункта», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в сети интернет было размещено обращение жителей поселка, в котором они попросили власти региона о переименовании Гикало в честь земляка, погибшего в борьбе с террористами.

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