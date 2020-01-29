Москва, , 13:29 — REGNUM Погода в начале последнего зимнего месяца в нынешнем году в Москве будет такой, «которую можно называть зимней». Об этом 29 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода приблизится к той, которую можно будет называть зимней», — приводит слова Вильфанда RT.

Также синоптик отметил, что, по его мнению, очень важно, что в Москве все-таки выпал снег, который радует глаз и не растает, так как уже установился.

«Мы входим в февраль со снегом», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Кроме этого он рассказал, что в первых числах февраля в Москве нужно ждать отрицательных значений температуры и указал, что высота снежного покрова будет увеличиваться, что может уже в выходные позволить покататься на лыжах.

«Уже сейчас средняя высота снега в Москве около 8 см, по области от 5 до 9 см. Сейчас он будет более плотным, потому что прогнозируются осадки: можно будет и на лыжах кататься, и детей на санках возить. Ранее это было невозможно, хотя снег и выпадал», — заявил Вильфанд.

Ранее стало известно, что 29 января, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха составит 0… +2 °С.