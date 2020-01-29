Москва, , 13:33 — REGNUM Эпидемия нового вида коронавируса из Китая, скорее всего, не распространится в Москве. Об этом 29 января заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как будет развиваться ситуация, я сказать не могу. Судя по тому, как они закрывают города, они, наверное, знают больше, чем мы. Судя по тому, как развивается ситуация, мы можем надеяться, что до нас она, скорее всего, не дойдёт», — сказала Андреева.

Угроза распространения коронавируса в Москве незначительна, потому что были приняты оперативные меры по закрытию границы. Также китайским студентам хотят продлить каникулы, чтобы они пока не возвращались в Москву, отметила главный санитарный врач столицы.

«У нас сегодня очень благоприятное развитие событий. Но ещё раз повторю: город готов к абсолютно любому развитию событий», — заявила Андреева.

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