Великий Новгород, , 12:34 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Елена Филинкова намерена лично убедиться в правдивости информации о пенсионерке из деревни Прилуки Новгородского района, проживающей в «разваленной хибаре» с малолетней внучкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе омбудсмена, сегодня, 29 января, Филинкова отправилась с проверкой и к пенсионерке в Прилуки, и в посёлок Шимск, где проживает девочка с родителями.

По информации органов опеки Шимского района, бабушка берёт внучку на субботу и воскресенье. Но, как сообщили Филинковой в комитете образования Новгородского района, с 8 декабря 2019 года ребёнок у бабушки не появлялся — девочка постоянно проживает у родителей в Шимске.

«Также было указано на то, что условия проживания девочки хорошие, и родители, хотя и не имеют постоянное место работы, но имеют постоянный заработок», — сообщили в пресс-службе регионального детского омбудсмена.

Филинкова также отметила, что «крайняя бедность пожилых граждан, проживающих в сельской местности Новгородской области, не является редким случаем».

«Этому способствует, в том числе, и злоупотребление алкогольными напитками», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, историей о 70-летней новгородской пенсионерке, выживающей в «разваленной хибаре», которую 28 января показали в эфире программы «Мужское / Женское» на Первом канале, разбираются также следственные органы СКР и прокуратура.

Читайте ранее в этом сюжете: В «хибару» новгородской пенсионерки после эфира на ТВ приедут с проверками