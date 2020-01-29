Рязань, , 12:34 — REGNUM Компенсацию морального вреда присудили жительнице Рязани за упавшие на неё на рабочем месте коробки с обувью, сообщили 29 января в пресс-службе региональной прокуратуры. Производственная травму оценили в 30 тысяч рублей.

Женщина в исковом требовании указала, что в мае 2019 года на своём рабочем месте на складе одного из магазинов Рязани она доставала коробку с обувью. В этот момент на неё упали несколько других коробок, которые привели к закрытой черепно-мозговой травме.

Истица просила взыскать с ответчика 50 тысяч рублей, предоставив в суд акт о несчастном случае на производстве и медицинскую документацию. Судья снизил моральный ущерб до 30 тысяч рублей. Решение ещё не вступило в законную силу.