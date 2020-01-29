Грозный, , 12:28 — REGNUM В Чечне работают над выведением новой породы лошадей. Она будет создана специально для участия в скачках. Об этом 28 января сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Специалисты уже занимаются выведением чеченской скаковой породы. Уверен, в ближайшем будущем их работа принесёт хороший результат. Наши скакуны достойно представляют Россию на самых престижных мировых соревнованиях», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров также рассказал, что в поселке Пригородное в настоящее время строится ипподром на 1500 посадочных мест. На его территории расположатся шесть конюшен на 25 мест каждая, где будут размещены лошади элитных верховых пород. Проект будет сдан уже к концу 2020 года.

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