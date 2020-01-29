Нур-Султан, , 12:19 — REGNUM Виновными в авиакатастрофе самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате могут сделать погибших пилотов. Об этом говорится в депутатском запросе на имя премьер-министр Казахстана Аскара Мамина и генпрокурора Гизата Нурдаулетова, сообщает 29 января zakon.kz.

Депутаты от партии «Ак жол» обратились в правительство с просьбой ускорить возврат денег за билеты на авиарейсы, которые были отменены после падения самолета 27 декабря. В обращении предлагается возбудить иск против компании.

Депутаты также обратили внимание на то, что компания до сих пор не выплатила средства пассажирам, пострадавшим в результате авиакатастрофы. «Складывается такое впечатление, что крайними опять сделают погибших пилотов, сэкономивших на антиоблединительном обслуживании», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Казахстане скончался второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение 27 декабря 2019 года.

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