Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Петербургу ввело дополнительную меру для предотвращения завоза коронавируса из КНР. Начиная со среды, 29 января, все туристы, которые прибывают с острова Хайнань в Петербург, будут проверяться на наличие заболевания ещё на борту самолета.

Об этом в среду сообщила начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам специалиста, коронавирус — это не нечто новое, впервые он был выявлен в 1960-х и на сегодняшний день известно о 30 его видах. Вирус есть у животных и людей, и когда он передаётся от животных, то он также может передаваться от человека человеку. Тяжелый коронавирус был в 2002 году — тогда летальность была 10%, в 2012-м — 30%, на данный момент 2,2%

«На данный момент большинство погибших — лица пожилого возраста, имеющие в анамнезе сторонние заболевания, но также известно о двух случаях заболевших детей», — отметила Чхинджерия.

В настоящий момент Роспотребнадзор усилил сезонный мониторинг заболеваемости. В аэропорту «Пулково» санитарный контроль также усилен, ведётся замер температуры прибывающих пассажиров с помощью тепловизоров.

«С сегодняшнего дня все туристы, прибывающие с острова Хайнань, до прибытия, на борту, будут обследоваться на коронавирус», — сказала представитель Роспотребнадзора.

Новой формой коронавируса, которая была обнаружена в конце прошлого года в Китае, по данным ВОЗ на 29 января 2020 года, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537) при этом национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053.

Согласно данным Национальной комиссии, почти 60 тысяч человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить, но помочь 132 людям так и не удалось.