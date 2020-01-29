Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Отцу убитого в ходе антитеррористической операции 19-летнего Темирлана Мачаликашвили Малхазу 29 января стало плохо, когда он попытался попасть в парламент Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, Мачаликашвили и депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава пытались пройти в здание законодательного органа, чтобы там провести брифинг по делу Темирлана Мачаликашвили.

Сообщается, что охрана не пропустила их, и после словесной перепалки пожилому мужчине стало плохо. Для оказания ему помощи была вызвана скорая.

Напомним, 28 января в Генпрокуратуре Грузии было прекращено дело о превышении полномочий сотрудником спецназа, убившего Темирлана Мачаликашвили. Было указано, что при попытке ареста юноша пытался активировать гранату, и действия правоохранителя сочли правомерными.

Малхаз Мачаликашвили не согласился с такими выводами.

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