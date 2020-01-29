Грозный, , 12:12 — REGNUM В Чечне построят новую мечеть в поселке Гикало. Она будет названа в честь Абдул-Кадыра, сына Ильяса Беноевского, который является прадедом главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он рассказал 28 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, с просьбой об оказании помощи в строительстве мечети обратились к нему местные жители. В настоящее время старая поселковая мечеть может принимать не более тысячи верующих, в то время как в Гикало живут более 10 тыс. человек.

«Вместе с дорогими братьями — муфтием ЧР Салах-Хаджи Межиевым и советником главы ЧР Амрудди Эдильгириевым я встретился со старейшинами посёлка. Мы определили место под строительство будущей мечети, где забили символичный колышек», — написал чеченский лидер.

Напомним, две самые большие мечети республики — «Сердце Чечни» и Сердце матери» — построены в честь отца Рамзана Кадырова Ахмата-Хаджи Кадырова и матери Аймани Кадыровой.