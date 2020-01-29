Москва, , 12:15 — REGNUM Приговор участнику несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве Эдуарду Малышевскому смягчён решением Мосгорсуда. Срок наказания сокращён на три месяца, сообщает 29 января ТАСС.

В Мосгорсуде рассматривалась апелляционная жалоба на приговор, составляющий три года колонии. Суд учёл смягчающие обстоятельства и изменил срок наказания на два года и девять месяцев.

«В остальной части оставить решение суда первой инстанции без изменения», — заявил судья.

По версии следствия, Малышевский выбил ногой окно в автозаке, которое упало на сотрудника Росгвардии. Правоохранитель не получил травм.

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