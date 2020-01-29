Великий Новгород, , 12:06 — REGNUM Прокуратура Новгородской области и региональное следственное управление Следственного комитета России организовали проверки после эфира «Первого канала» в программе «Мужское/Женское» о 70-летней жительнице деревни Прилуки Новгородской области, проживающей в полуразрушенном доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах ведомств.

И следователей СКР, и прокуроров особенно заинтересовал тот момент, что в доме вместе с пенсионеркой находилась и её малолетняя внучка, которую родители ребёнка привозили к бабушке, якобы не зная, в каких та проживает условиях. О том, что в аварийном доме находится 6-летняя девочка, в эфире программы сообщил общественник, который опасается, что жизнь ребёнка может быть подвергнута опасности.

«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут проверены в том числе сведения о нахождении малолетней в непригодных условиях для проживания», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Прокуратура намерена дать оценку действиям органов системы профилактики при осуществлении работы с родителями ребенка, полноте принимаемых мер по обеспечению его безопасности.

«Одновременно будет проанализирована работа органов местного самоуправления по исполнению жилищного законодательства в части реализации полномочий по признанию дома ветхим и аварийным», — сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Добавим, что историю новгородской пенсионерки показали в выпуске программы от 28 января, в сюжете под названием «Не до мамы». «70-летняя Нина Климова из Новгородской области выживает одна в разваленной хибаре. Женщина опасается, что однажды ее найдут под завалами старого дома. Многодетная мать мечтала встретить старость в окружении детей и внуков, но вынуждена сама справляться со своими проблемами. Односельчане уверены, что престарелая мать давно не нужна родным детям и они не торопятся к ней с визитом», — говорится в анонсе телепередачи.

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