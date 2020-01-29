Оренбург, , 12:11 — REGNUM В Оренбургской области с 20 по 26 января зафиксировано 12,5 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Впервые с начала эпидсезона отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа при снижении доли вирусов негриппозной этиологии (РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирусы).

Из-за всплеска заболеваемости на карантин полностью закрыты четыре школы в Оренбурге, Оренбургском и Тоцком районах. Кроме того, карантин объявлен в 40 классах 20 школ и шести группах детских садов.

Санитары и медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания обращаться за медпомощью.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, медицинские учреждения готовы к приему заболевших граждан в полном объеме. Создан резерв необходимых лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, для тяжелых пациентов имеется достаточное количество аппаратов для искусственной вентиляции легких. Участковые врачи, кабинеты неотложной помощи поликлиник, служба скорой помощи функционируют в усиленном режиме.

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