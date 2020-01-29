Майкоп, , 12:01 — REGNUM Детский технопарк «Кванториум» открылся в Майкопе на базе Центра дополнительного образования детей. На его создание было выделено почти 140 млн рублей: 73 млн направили из федерального бюджета и еще 65 млн рублей— из региональной казны, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе главы и правительства республики.

Здание технопарка разделено на шесть учебных зон (квантумов): «Аэроквантум», «Биоквантум», «Геоквантум», «Промробоквантум», «IT-квантум» и «Хайтек».

Площадки оснащены современным оборудованием, на котором дети могут изучать основы аэродинамики, радиоэлектроники и схемотехники, программирования и конструирования, заниматься биологией и микробиологией, ботаникой, физиологией и генетикой. Ребята также будут создавать виртуальные туры и учиться работать с беспилотными летательными аппаратами.

Добавим, что «Кванториум» создан в Адыгее в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

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