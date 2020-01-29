Магас, , 11:56 — REGNUM Совет тейпов Ингушетии обратился к Юрию Чайке с просьбой о встрече с представителями организации. В обращении, подписанном и. о. председателя совета тейпов Муратом Даскиевым, которое опубликовано на странице группы Г1алг1айче в соцсети «Одноклассники», названы проблемы, которые хочет обсудить делегация с новым полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Так, в числе важнейших проблем в письме названы «отсутствие диалога власти и общества, высокий уровень коррупции, неэффективная социально-экономическая политика, уголовное и административное преследование участников мирных акций протеста».

«В Ингушетии уже длительное время сохраняется напряженная общественно-политическая ситуация, оставленная в наследство главе Ингушетии Калиматову М.М. от прежнего руководства. <…> Существенным фактором, повлиявшим на осложнение ситуации в республике, послужило подписание в 2018 году соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, без учета прав и законных интересов ингушского народа, объективных экономических, демографических и исторических факторов», — говорится в послании.

Авторы письма, отметив, что совет тейпов представляет более 100 ингушских родов, надеются, что Чайка встретится с делегацией организации для того, чтоб решить многие проблемы региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года министерство юстиции Ингушетии обратилось в Верховный суд республики с заявлением о ликвидации совета тейпов. В числе претензий к организации — нарушения в уставе, отсутствие отчетов об использовании имущества, а также претензии к гербу организации, в изображении которого содержится «солярный знак, схожий до степени смешения с нацистской символикой».

В мае 2019 года деятельность совета тейпов приостанавливалась на три месяца из-за этих нарушений, однако они не были устранены. Бывший глава совета тейпов Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к представителям органов правопорядка во время митинга протеста 26 марта. Его обязанности временно исполняет Мурад Даскиев, который также был фигурантом двух административных дел — о распространении недостоверной информации и об участии в несанкционированной акции в 2018 году.

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