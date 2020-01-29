Ташкент, , 11:55 — REGNUM Житель Ташкента был задержан с поличным при передаче сотруднику милиции взятки в размере $9,5 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

В ведомстве уточнили, что сотрудник управления координации деятельности ОВД Чиланзарского района Ташкента зарегистрировал правонарушение в отношении 30-летнего жителя Ташкента, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Мужчина попросил не оформлять дело и предложил в качестве взятки $10 тыс. Сотрудник милиции сообщил об этом в управление собственной безопасности МВД по Ташкенту.

Факт передачи взятки был зафиксирован в кабинете сотрудника ОВД. В этот же день было возбуждено уголовное дело «Дача взятки». Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января правоохранительные органы Узбекистана возбудили против сотрудника института повышения квалификации кадров автомобильного транспорта два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Дача взятки».

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