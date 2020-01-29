Пермь, , 11:54 — REGNUM В Пермском крае в 2020—2022 годах откроется еще четыре детских технопарка. Об этом заявили на заседании правительства региона 29 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Из четырех технопарков, два будут мобильными. По словам министра образования и науки Прикамья Раисы Кассиной, два стационарных технопарка откроется в городах Чусовой и Березники. Объем финансирования строительства составит около 147 млн рублей, в том числе 139 млн рублей из федерального бюджета.

В двух мобильных технопарках смогут заниматься дети из 15 муниципальных образований. Планируется, что в год обучение будут проходить не менее 1,3 тыс. детей. Оснащение мобильных технопарков профинансируют за счет федерального бюджета (32 млн рублей) и краевого (1,7 млн рублей).

Напомним, в конце 2018 года в Перми открылся первый детский технопарк «Кванториум Фотоника», обучение в котором уже прошли более 1,6 тыс. ребят. С сентября 2018 года работает мобильный технопарк «Кванториум». В нем прошли обучение более 1,1 тыс. детей из разных муниципальных образований.