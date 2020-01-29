Москва, , 11:58 — REGNUM «Противостояния» между федеральным законодательством и законами города Москвы нет. Об этом 29 января заявил депутат Московской городской думы Александр Семенников («Единая Россия») на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На мероприятии вносились поправки в закон города Москвы о гражданской и государственной службе. Нормативный акт приводили в соответствие с федеральным законодательством. Семенников, выступая относительно поправок, опроверг заявления о том, что Москва живёт фактически в собственном правовом поле и меньше других регионов придерживается федерального законодательства, в большей степени ориентируясь на собственное.

«Коллеги, поддержу законопроект. И ещё раз в кавычках «противостояние» московского законодательства и федерального. Нет такого противостояния. Ведется системная работа по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным», — сказал депутат.

Семенников признал, что в Москве есть нормативно-правовые акты, которые не соответствуют федеральному законодательству. Однако подобное имеет место быть в каждом регионе страны.

«Нет такого, что Москва лидер в России, где законы противоречат законам РФ. Минюст ведёт такую работу, выявляет. И даже в ЦФО Москва не лидеры, лидер — Смоленская область, где, по мнению Минюста, больше всего законов противоречит федеральным», — сообщил Семенников.

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