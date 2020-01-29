Москва, , 11:45 — REGNUM За время действия «Программы-200» (с 2011 года) в Москве построено 58 православных храмов. В ближайшие 10 лет могут построить порядка 100 храмов, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: В Москве построят храм святого Саввы Сторожевского

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что в 2019 году возведено 10 церквей.

По его словам, в 2020 этом году в столице планируется сдать в эксплуатацию около 10 храмов. 17 церквей находятся в высокой степени готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается 570 как строящихся, так и действующих православных храмов и часовен.

Читайте также: В Москве построят храм в честь одного из основателей города