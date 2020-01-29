Благовещенск, 29 января 2020, 11:46 — REGNUM На железнодорожных вокзалах Приамурья введены дополнительные меры безопасности, связанные с противодействием распространению коронавируса.
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Работники железной дороги, контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками, пишет ПортАмур.
На вокзалах регулярно проводится дезинфекция помещений специальными моющими составами, везде проведена ревизия вентиляционных систем, введён постоянный режим проветривания.
С целью информирования населения, на вокзалах размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, усилены меры санитарной защиты населения: на всех вокзалах дежурят врачи, а медпункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Приморье на коронавирус были досмотрены более 120 тысяч человек, из которых 75 тысяч — граждане КНР.