Благовещенск, , 11:46 — REGNUM На железнодорожных вокзалах Приамурья введены дополнительные меры безопасности, связанные с противодействием распространению коронавируса.

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Работники железной дороги, контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками, пишет ПортАмур.

На вокзалах регулярно проводится дезинфекция помещений специальными моющими составами, везде проведена ревизия вентиляционных систем, введён постоянный режим проветривания.

С целью информирования населения, на вокзалах размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, усилены меры санитарной защиты населения: на всех вокзалах дежурят врачи, а медпункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Приморье на коронавирус были досмотрены более 120 тысяч человек, из которых 75 тысяч — граждане КНР.