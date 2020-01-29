Кэри, США, , 11:44 — REGNUM Стример с ником Lazarbeam установил новый игровой рекорд, проведя самый длительный матч в Fortnite. О своём успехе он рассказал на Reddit 28 января.

Матч длился почти 65 минут. Чтобы выжить в буре (природный катаклизм, постоянно наносящий урон персонажу игрока) Lazarbeam использовал множество аптечек, которые он собирал в течение всей игры.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его разработкой занимается компания Epic Games.

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