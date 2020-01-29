Москва, , 11:44 — REGNUM В московском храме Феодора Студита у Никитских ворот в настоящее время проходит церемония отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, который при жизни служил в этом храме настоятелем.

По данным ТАСС, в храме не хватило места для всех желающих почтить память покойного.

Также на официальном сайте храма сообщается, что протоиерей Чаплин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве и в 14:00 мск там состоится гражданская панихида, а затем прощание и чин погребения.

Как сообщало ИА REGNUM, первый председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни 26 января в возрасте 51 год. Священник скончался у ворот московского храма святого Феодора Студита, в котором служил настоятелем.