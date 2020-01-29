Москва, , 11:42 — REGNUM Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор, вынесенный студенту ВШЭ и видеоблогеру Егору Жукову, осуждённому Кунцевским судом Москвы на три года условно за призыв к экстремизму в интернете, сообщили корреспонденту ИА Регнум в пресс-службе суда.

«Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Кунцевского районного суда Москвы в отношении Егора Жукова назначено на 13 февраля на 14:45», — сообщили в пресс-службе.

Помимо условного срока, суд также запретил Жукову администрирование сайтов в сети интернет сроком на два года.

Как сообщает ИА REGNUM, 6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы признал Жукова виновным в размещении на своём YouTube канале роликов, содержащих призывы к экстремизму.