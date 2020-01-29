Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:41 — REGNUM В детских садах Ярославской области стали появляться родители, которые в течение многих месяцев вынужденно или сознательно не оплачивают квитанции — из-за этого образовательные учреждения накапливают долги перед поставщиками продуктов питания. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила директор школы №3 Переславля-Залесского Жанна Рюмина.

Детский сад

«У меня уже трое родителей, на кого поданы заявления в суд, выиграно дело. Я не буду тут говорить о работе судебных приставов… это отдельная история. Но дети уже выпустились 2−3 года назад. Долги более 20 000 рублей у каждого. Если посчитать, то долг за родителями уже около 80 000 руб. Возникает вопрос: что с этим делать? Детский сад не защищен вообще. Услугу мы оказывать должны. Отказать ребенку в посещении детского сада дошкольная организация не имеет право,» — написала Жанна Рюмина.

Напомним, именно дошкольные группы школы №3 Переславля-Залесского год назад оказались перед угрозой закрытия из-за долгов по оплате поставщикам продуктов. Родительская плата вносится именно за питание детей — образовательные услуги и содержание полностью оплачиваются из бюджета. Ситуация в данном детском саду Переславля-Залесского осложняется тем, что среди детей, посещающих дошкольные группы, много льготников, вносить плату за которых должен бюджет, но деньги не поступали в течение многих месяцев.

Однако проблема, как выясняется, не только в оплате за льготные категории детей. Не платят и родители. Чем дальше, тем больше. Кроме того, по словам Жанны Рюминой, многие из таких неплательщиков полагают, что если они не будут платить, то принять и накормить их детей детский сад все равно должен.

По данным ИА REGNUM, проблема с долгами родителей по оплате квитанций, выставляемых детскими садами, есть не только в детском саду при школе №3 Переславля-Залесского. Уровень неоплаты квитанций за детский сад растет, что говорит скорее всего о том, что доходы родителей падают и им просто нечем вовремя внести плату. В итоге детский сад не может обеспечить необходимое количество продуктов питания или накапливает долги перед поставщиками.

Вполне вероятно, что свою лепту в проблему внесли и прошлогодние изменения в Социальный кодекс Ярославской области, когда был введен критерий нуждаемости. Чтобы получить льготы по оплате питания в детском саду, родители должны теперь подтвердить свой доход, что получается не у всех. ИА REGNUM уже сообщало, что количество детей, питающихся в школах, резко сократилось после того, как был введен критерий нуждаемости. Можно предположить, что и в детских садах происходит то же самое. Только если в школе ребенок просто не идет в столовую вместе с теми, кто заплатил, то в детском саду кормят всех, и отсюда возникает проблема долгов.

Жанна Рюмина полагает, что проблему необходимо решать на законодательном уровне, потому что никаких механизмов, которые могли бы защитить образовательные учреждения и детей, чьи родители своевременно и в полном объеме оплачивают питание, сейчас нет.

«Может быть уже пора принять меры к таким родителям или на законодательном уровне найти уже выход из данной ситуации, а не оставлять образовательную организацию «один на один» с должниками. Все видят зло только в школах и садах, может все-таки обратить внимание и на таких родителей? «— написала директор школы №3 Переславля-Залесского.

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